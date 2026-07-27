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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Pallini Municipal Unit, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Polychrono, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Polychrono, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 2
A vendre est une maisonnette prête à l'emploi offrant une vie confortable dans le quartier r…
$473,164
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Agence
Vista Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Caractéristiques des propriétés en Pallini Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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