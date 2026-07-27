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Mountain View Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Pallini Municipal Unit, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Caractéristiques des propriétés en Pallini Municipal Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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