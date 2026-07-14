Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Ormylia
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ormylia, Grèce

;
chalets
3
maisons de ville
9
14 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Sol 1/1
La maison est située à Ormylia village 6,1 km de la plage à Psakoudia. Il y a un jardin priv…
$227,903
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 2
Surface 55 m²
Vente maisonnette de 55 mètres carrés en Sithonia, Chalkidiki. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$226,956
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Surface 95 m²
A vendre maisonnette en construction de 95 mètres carrés à Chalkidiki. La maisonnette a 2 ni…
$324,695
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Value OneValue One
Maison de ville dans Ormylia, Grèce
Maison de ville
Ormylia, Grèce
Surface 55 m²
A vendre maison de ville de 55 m2 sur la péninsule de Sithonia, la région de Halkidiki en co…
$226,956
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans Ormylia, Grèce
Villa 2 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 2
Surface 300 m²
A vendre Villa de 3 étages de 300 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. Semi-sous-sol se com…
$2,13M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 4 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
Vente maisonnette de 180 mètres carrés en Sithonia, Chalkidiki. La maisonnette a 3 niveaux. …
$200,720
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Maison de ville dans Ormylia, Grèce
Maison de ville
Ormylia, Grèce
Surface 55 m²
A vendre maison de ville de 55 m2 sur la péninsule de Sithonia, la région de Halkidiki en co…
$226,956
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
Maisonnette de 120 m2 à vendre à Sithonia, Chalkidiki 📍 Lieu: Sithonia, Chalkidiki 🏠 Taill…
$354,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Ormylia, Grèce
Chalet
Ormylia, Grèce
Surface 240 m²
A vendre une maison individuelle de 240 m2 située dans la péninsule de Sithonia. La maison d…
$1,06M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 2
Surface 87 m²
A vendre maisonnette en construction de 87 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. La maisonne…
$312,888
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville dans Ormylia, Grèce
Maison de ville
Ormylia, Grèce
Surface 56 m²
A vendre maison de ville zone de 56 mètres carrés sur la péninsule de Sithonia, la région de…
$226,956
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 6 chambres dans Ormylia, Grèce
Chalet 6 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 6
Surface 235 m²
A vendre Maison de 3 étages de 235 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. Rez de chaussée se …
$837,991
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Chalet 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. La maison se compose…
$413,248
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Surface 92 m²
A vendre maisonnette en construction de 92 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. La maisonne…
$340,044
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller