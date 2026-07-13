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Mountain View Villas à vendre en Oraiokastro, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 500 m²
A vendre Villa de 2 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,00M
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Villa 2 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 2
Surface 500 m²
A vendre Villa de 5 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$1,25M
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
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