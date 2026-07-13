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Villas à vendre en Oraiokastro, Grèce

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6 propriétés total trouvé
Villa 12 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 12 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 12
Surface 800 m²
A vendre Villa de 3 étages de 800 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$566,740
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Villa 6 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 6
Surface 584 m²
A vendre Villa de 3 étages de 584 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,13M
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Villa 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 500 m²
A vendre Villa de 2 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,00M
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OkeaskOkeask
Villa 5 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 5
Surface 320 m²
🏡 Villa 3 niveaux de luxe à vendre – 320 m2 – banlieues de Thessalonique (Melissochori, Mygd…
$401,441
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Villa 2 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 2
Surface 500 m²
A vendre Villa de 5 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$1,25M
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Villa dans Oreokastro Municipality, Grèce
Villa
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 660 m²
Nous vous présentons une villa de luxe conçue dans le style néoclassique. Une villa est situ…
$1,48M
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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