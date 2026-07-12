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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Oraiokastro, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 182 m²
A vendre maisonnette de 182 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$277,467
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Maison de ville 5 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 5
Surface 172 m²
A vendre maisonnette de 172 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. 1er é…
$354,213
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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