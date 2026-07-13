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Maisons de ville à vendre en Oraiokastro, Grèce

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8 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 200 m²
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$312,888
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Maison de ville dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 180 m²
A vendre maisonnette de 180 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$324,695
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Maison de ville 5 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 5
Surface 172 m²
A vendre maisonnette de 172 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 3 niveaux. 1er é…
$354,213
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OkeaskOkeask
Maison de ville 3 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 182 m²
A vendre maisonnette de 182 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$277,467
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Maison de ville dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 190 m²
A vendre maison individuelle inachevée 190 m2 sur un terrain de 1004 m2.
$135,781
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Maison de ville dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 115 m²
A vendre: une maisonnette d'une superficie totale de 114,91 m2, composée d'un rez-de-chaussé…
$159,396
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TekceTekce
Maison de ville 4 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
A vendre maisonnette de 180 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$590,354
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Maison de ville 4 chambres dans Oreokastro Municipality, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Oreokastro Municipality, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$491,303
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Caractéristiques des propriétés en Oraiokastro, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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