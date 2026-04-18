Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Neo Psychiko
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Piscine

Maisons de ville Piscine à vendre en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 2
Surface 127 m²
A vendre en construction maisonnette de 127 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
$818,231
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 2
Surface 125 m²
A vendre en construction maisonnette de 125 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
$806,424
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 2
Surface 124 m²
A vendre maisonnette en construction de 124 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
$806,424
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller