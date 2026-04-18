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Appartements Piscine à vendre en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 3
Surface 171 m²
A vendre en construction duplex de 171 mètres carrés à Athènes. Le duplex est situé au rez-d…
$1,05M
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Appartement 4 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 4 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 4
Surface 164 m²
A vendre en construction duplex de 164 mètres carrés à Athènes. Le duplex est situé au rez-d…
$1,02M
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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