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Mountain View Appartements à vendre en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

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5 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 3
Surface 114 m²
A vendre appartement de 114 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 1er étage. I…
$448,669
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 2
Surface 105 m²
A vendre appartement de 105 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 4ème étage. …
$442,766
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Appartement 3 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 3
Surface 173 m²
A vendre duplex de 173 mètres carrés à Athènes. Le duplex est situé au 4ème et 5ème étage. 4…
$649,390
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AdriastarAdriastar
Appartement 3 chambres dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Chambres 3
Surface 180 m²
A vendre appartement de 180 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 4ème étage. …
$796,978
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Appartement dans Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Appartement
Municipality of Filothei Psychiko, Grèce
Surface 76 m²
A vendre appartement de 76 mètres carrés à Athènes. Appartement avec aménagement intérieur. …
$253,852
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grèce

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