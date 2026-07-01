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Villas avec garage à vendre en Nea Moudania, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/-1
Maisonette unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$336,785
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Agence
Halkidiki Properties
Langues
English
Villa 6 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 410 m²
Belle maison individuelle à un endroit remarquable à Nea Propontida , dans le petit paradis …
$742,068
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Caractéristiques des propriétés en Nea Moudania, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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