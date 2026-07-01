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Mountain View Villas à vendre en Nea Moudania, Grèce

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9 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 463 m²
Sol -1/-1
Présentation d'une villa riveraine actuellement en construction à Nea Propontida, Halkidiki.…
$2,23M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Sol -1/-1
Maisonette unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$336,785
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Halkidiki Properties
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Villa 4 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 315 m²
Sol -2/-2
Maison individuelle à vendre à Halkidiki, Grèce. Cette propriété bénéficie d'une vue imprena…
$456,658
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Halkidiki Properties
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 7 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 380 m²
Propriété de luxe. Maison individuelle unique avec piscine, à distance de marche de la mer, …
$2,05M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 1/1
Belle maisonnette à distance de marche de la mer, à un très bel endroit à Nea Propontida , a…
$285,411
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Villa 6 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Chambres 6
Surface 400 m²
A vendre Villa de 3 étages de 400 mètres carrés à Chalkidiki. Le sous-sol se compose de 3 ra…
$1,12M
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Grekodom Development
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TekceTekce
Villa 9 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 345 m²
Niché au cœur d'Halkidiki, cette magnifique maison individuelle offre l'épitome de la vie de…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol -1/-1
Échapper à votre propre paradis à Halkidiki avec cette maison individuelle nouvellement cons…
$742,068
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Halkidiki Properties
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Villa 2 chambres dans Municipality of Nea Propontida, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Nea Propontida, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 1/1
Maisonette unique à distance de marche de la mer, à un endroit remarquable à Nea Propontida,…
$251,162
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Caractéristiques des propriétés en Nea Moudania, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
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