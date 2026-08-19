Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Néa Mákri
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Néa Mákri, Grèce

;
18 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 430 m²
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$791,075
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 6 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 6 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 6
Surface 290 m²
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,18M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Néa Mákri, Grèce
Chalet
Néa Mákri, Grèce
Surface 430 m²
À vendre Maison de plain-pied de 430 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer,…
$1,18M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 400 m²
A vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$826,496
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 265 m²
À vendre Maison de 2 étages de 265 mètres carrés en Attique. 1er étage se compose d'une cham…
$926,856
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 7 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 7 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 7
Surface 400 m²
À vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$755,463
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Chalet 2 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 2 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 2
Surface 130 m²
À vendre Maison de plain-pied de 130 m2 en Attique. La maison se compose de 2 chambres, salo…
$484,091
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 5 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 5 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 5
Surface 360 m²
A vendre Maison de 3 étages de 360 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,18M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 6 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 6 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 6
Surface 545 m²
À vendre Maison de 4 étages de 545 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 5 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 5 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 5
Surface 570 m²
À vendre Maison de 4 étages de 570 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$2,95M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Néa Mákri, Grèce
Chalet
Néa Mákri, Grèce
Surface 260 m²
Bâtiment à deux étages à vendre Immeuble de deux étages d'une superficie totale de 275 m2. L…
$599,631
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 230 m²
Il y a à vendre une maison de deux étages avec un appartement indépendant d'une pièce au sou…
$802,882
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 136 m²
-------------------------------------------- Maison individuelle de trois niveaux 136 m2 pr…
$418,634
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 197 m²
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$501,801
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Néa Mákri, Grèce
Chalet
Néa Mákri, Grèce
Surface 200 m²
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 200 mètres carrés en Attique. Le premier étage…
$571,282
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 3 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 3
Surface 112 m²
À vendre Maison de 2 étages de 112 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$389,634
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 4 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 4
Surface 330 m²
A vendre Maison de 3 étages de 330 mètres carrés à Attica. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$1,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 8 chambres dans Néa Mákri, Grèce
Chalet 8 chambres
Néa Mákri, Grèce
Chambres 8
Surface 330 m²
À vendre Maison de 3 étages de 330 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$767,461
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller