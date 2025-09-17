Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Nea Makri Municipal Unit, Grèce

Néa Mákri
3
24 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 211 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 211 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$444,767

Chalet 7 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$702,264

Chalet 1 chambre dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 1 chambre
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose d'une chambr…
$2,57M


Chalet dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de plain-pied de 430 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer,…
$1,17M

Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$497,437

Chalet 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,17M


Chalet 6 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 406 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 406 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$526,698

Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 265 mètres carrés en Attique. 1er étage se compose d'une cham…
$918,796

Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 283 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$883,683

Villa 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$1,46M

Chalet 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 360 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 360 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,17M

Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
Prix ​​sur demande

Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$784,195

Chalet 2 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 400 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$433,063

Chalet 7 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 480 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, sa…
$1,29M

Chalet 2 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de plain-pied de 130 m2 en Attique. La maison se compose de 2 chambres, salo…
$479,881

Chalet 8 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 8 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 330 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 330 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$760,786

Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,22M

Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 165 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$409,654

Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,17M

Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 158 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 158 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$316,019

Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 270 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose d'une ch…
$433,063

Chalet 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 230 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une…
$614,481

Chalet 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$760,786
Laisser une demande

