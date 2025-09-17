Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Nea Makri Municipal Unit, Grèce

Néa Mákri
3
6 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 197 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$497,437
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 360 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$1,46M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison de 4 étages de 430 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se …
$784,195
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,22M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$1,17M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Marathonas, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Marathonas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 570 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$2,93M
Laisser une demande
Century 21Century 21

