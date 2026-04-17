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Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipality of Vyronas, Grèce

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Appartement dans Municipality of Vyronas, Grèce
Appartement
Municipality of Vyronas, Grèce
Surface 240 m²
A vendre appartement de 240 mètres carrés à Athènes. Appartement avec aménagement intérieur.…
$708,425
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Vyronas, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Vyronas, Grèce
Chambres 1
Surface 68 m²
A vendre duplex de 68 mètres carrés à Athènes. Le duplex est situé au 7ème et 8ème étage. 7è…
$590,354
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vyronas, Grèce

avec Vue sur la montagne
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