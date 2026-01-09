Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Vyronas
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Municipality of Vyronas, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Municipality of Vyronas, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Vyronas, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 3/3
A vendre appartement de 82 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 3ème étage. I…
$406,036
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vyronas, Grèce

Bon marché
Luxe
