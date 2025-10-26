Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Municipality of Northern Corfu, Grèce

Villa 4 chambres dans Nissáki, Grèce
Villa 4 chambres
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 245 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 245 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,23M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île de Corfou. Semi-sous-sol se compos…
$3,63M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kariotiko, Grèce
Villa 4 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Katávolos, Grèce
Villa 6 chambres
Katávolos, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 650 m²
Nombre d'étages 1
Ultra-Luxury Villa front de mer de 650 m2 avec vue panoramique sur la mer dans la région d'A…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kassiópi, Grèce
Villa 3 chambres
Kassiópi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,64M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Astrakerí, Grèce
Villa 2 chambres
Astrakerí, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 250 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$2,93M
Laisser une demande
Century 21
Villa 4 chambres dans Saint-Stéphane, Grèce
Villa 4 chambres
Saint-Stéphane, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 153 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de deux étages de 153 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se c…
$1,17M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Saint-Stéphane, Grèce
Villa 5 chambres
Saint-Stéphane, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 188 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa d'un étage de 188 mètres carrés sur l'île de Corfou. Villa se compose de 5 ch…
$1,58M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kassiópi, Grèce
Villa 3 chambres
Kassiópi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,64M
Laisser une demande
Verna
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 296 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 296 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Nissáki, Grèce
Villa 1 chambre
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Beachfront 5-Bedroom Villa with Private Pool & Sea Views – North-East Corfu Exp…
$3,72M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 303 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 303 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Laisser une demande

