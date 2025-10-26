Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Northern Corfu, Grèce

Villa 4 chambres dans Nissáki, Grèce
Villa 4 chambres
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 245 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 245 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,23M
Chalet dans Saint-Georges, Grèce
Chalet
Saint-Georges, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre, une maison inachevée (squelette renforcée de la maison) de 240 m2 située à Agios G…
$280,906
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île de Corfou. Semi-sous-sol se compos…
$3,63M
Villa 4 chambres dans Kariotiko, Grèce
Villa 4 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Villa 6 chambres dans Katávolos, Grèce
Villa 6 chambres
Katávolos, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 650 m²
Nombre d'étages 1
Ultra-Luxury Villa front de mer de 650 m2 avec vue panoramique sur la mer dans la région d'A…
Prix ​​sur demande
Chalet 4 chambres dans Nissáki, Grèce
Chalet 4 chambres
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 205 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 205 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$795,900
Chalet dans Magoulades, Grèce
Chalet
Magoulades, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 300 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maison se compose d'…
$292,610
Villa 3 chambres dans Kassiópi, Grèce
Villa 3 chambres
Kassiópi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,64M
Chalet 3 chambres dans Ayios Elias, Grèce
Chalet 3 chambres
Ayios Elias, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Sol 1/1
À vendre Maison d'un étage de 108 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maison se compose de…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 1 chambre dans Agnítsini, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Agnítsini, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 146 m2 avec un terrain de 534 m2 dans la région de Tritsi. La propri…
$280,906
Villa 4 chambres dans Katávolos, Grèce
Villa 4 chambres
Katávolos, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre, une villa de 150 m2 située à Katavolos, au nord-est de Corfou ! La villa a deux ét…
$2,63M
Chalet 5 chambres dans Agrafi, Grèce
Chalet 5 chambres
Agrafi, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 260 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$234,088
Villa 3 chambres dans Kassiópi, Grèce
Villa 3 chambres
Kassiópi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,64M
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 296 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 296 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Maison de ville 4 chambres dans Karousades, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Karousades, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Nombre d'étages 1
A vendre, une maison individuelle de 270 m2 située dans le village de Karoussades au nord de…
$128,748
Maison de ville 2 chambres dans Lauki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Lauki, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$152,157
Chalet 4 chambres dans Xanthates, Grèce
Chalet 4 chambres
Xanthates, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 270 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$450,620
Chalet 3 chambres dans Kariotiko, Grèce
Chalet 3 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
$474,029
Chalet 3 chambres dans Saint-Georges, Grèce
Chalet 3 chambres
Saint-Georges, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison d'un étage de 120 mètres carrés sur l'île de Corfou. La mais…
$819,309
Villa 1 chambre dans Nissáki, Grèce
Villa 1 chambre
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Beachfront 5-Bedroom Villa with Private Pool & Sea Views – North-East Corfu Exp…
$3,72M
Maison de ville 4 chambres dans Saint-Stéphane, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Saint-Stéphane, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. S…
$374,541
Chalet 2 chambres dans Livadi, Grèce
Chalet 2 chambres
Livadi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de deux étages de 80 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se c…
$204,827
Chalet 4 chambres dans Bayiatsa Avliotes, Grèce
Chalet 4 chambres
Bayiatsa Avliotes, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 150 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
Prix ​​sur demande
Chalet 6 chambres dans Magoulades, Grèce
Chalet 6 chambres
Magoulades, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 256 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 256 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$140,453
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 303 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 303 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Chalet dans Karousades, Grèce
Chalet
Karousades, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 1
Sur l'île de Corfou, il y a quatre maisons à vendre. Trois d'entre eux ont une superficie de…
$292,610
Chalet 3 chambres dans Kariotiko, Grèce
Chalet 3 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
$509,142
Chalet 2 chambres dans Municipality of Northern Corfu, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Northern Corfu, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 91 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se c…
$117,044
