  Grèce
  Grèce
  Municipality of Northern Corfu
  Résidentiel
  Maison
  Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Northern Corfu, Grèce

Kassopaia Municipal Unit
41
27 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Nissáki, Grèce
Villa 4 chambres
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 245 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 245 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,23M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île de Corfou. Semi-sous-sol se compos…
$3,63M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kariotiko, Grèce
Villa 4 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,11M
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Villa 6 chambres dans Katávolos, Grèce
Villa 6 chambres
Katávolos, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 650 m²
Nombre d'étages 1
Ultra-Luxury Villa front de mer de 650 m2 avec vue panoramique sur la mer dans la région d'A…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Sfakerá, Grèce
Chalet 5 chambres
Sfakerá, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 317 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 317 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$526,698
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Nissáki, Grèce
Chalet 4 chambres
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 205 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 205 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$795,900
Laisser une demande
Century 21Century 21
Chalet dans Nymphes, Grèce
Chalet
Nymphes, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 1
A vendre, un chalet de 68 m2 sur un terrain de 625 m2 avec vue sur la mer situé dans le vill…
$81,931
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kassiópi, Grèce
Villa 3 chambres
Kassiópi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,64M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Astrakerí, Grèce
Villa 2 chambres
Astrakerí, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 250 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$2,93M
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Maison de ville 2 chambres dans Sidári, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Sidári, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 198 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 198 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$210,679
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Agnítsini, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Agnítsini, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 146 m2 avec un terrain de 534 m2 dans la région de Tritsi. La propri…
$280,906
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Katávolos, Grèce
Villa 4 chambres
Katávolos, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
A vendre, une villa de 150 m2 située à Katavolos, au nord-est de Corfou ! La villa a deux ét…
$2,63M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kassiópi, Grèce
Villa 3 chambres
Kassiópi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,64M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 296 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 296 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Acharávi, Grèce
Chalet 2 chambres
Acharávi, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
À vendre Maison d'un étage de 58 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maison se compose de …
$257,497
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Lauki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Lauki, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
A vendre maisonnette de 140 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$152,157
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Xanthates, Grèce
Chalet 4 chambres
Xanthates, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 270 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$450,620
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Kariotiko, Grèce
Chalet 3 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
$474,029
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Saint-Georges, Grèce
Chalet 3 chambres
Saint-Georges, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison d'un étage de 120 mètres carrés sur l'île de Corfou. La mais…
$819,309
Laisser une demande
Chalet 14 chambres dans Municipality of Northern Corfu, Grèce
Chalet 14 chambres
Municipality of Northern Corfu, Grèce
Nombre de pièces 14
Surface 343 m²
Sol 1/1
Propriété de première ligne à vendre dans la région de Sidari. La propriété a une superfici…
$2,93M
Laisser une demande
Chalet dans Kalámi, Grèce
Chalet
Kalámi, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés sur l'île de Corfou. Les propriétaires quitt…
$386,245
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Nissáki, Grèce
Villa 1 chambre
Nissáki, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 280 m²
Nombre d'étages 1
Luxury Beachfront 5-Bedroom Villa with Private Pool & Sea Views – North-East Corfu Exp…
$3,72M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Saint-Stéphane, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Saint-Stéphane, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés sur l'île de Corfou. La maisonnette a 2 niveaux. S…
$374,541
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Agnítsini, Grèce
Chalet 4 chambres
Agnítsini, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 164 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 2 étages de 164 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$260,158
Laisser une demande
Chalet dans Ágios Panteleímonas, Grèce
Chalet
Ágios Panteleímonas, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 87 m²
Maison à vendre à Agios Panteleimonas À vendre: Une maison individuelle qui comprend: Un ap…
$117,044
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Períthia, Grèce
Villa 5 chambres
Períthia, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 303 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 303 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Kariotiko, Grèce
Chalet 3 chambres
Kariotiko, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
$509,142
Laisser une demande

Types de propriétés en Municipality of Northern Corfu

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Northern Corfu, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
