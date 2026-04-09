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Maisons de ville à vendre en Municipality of Kallithea, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 1/2
A vendre maisonnette de 42 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 1er étage se…
$297,648
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Kallithea, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 1/2
A vendre maison de ville de 42 m2 à Athènes. La maison de ville est située sur 2 niveaux. Le…
$297,259
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