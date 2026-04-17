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Villas à vendre en Municipality of Ilion, Grèce

4 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Municipality of Ilion, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Situé dans le quartier animé et vert d'Ilion, Curve Project, Curve Park 6 offre un mélange u…
$294,478
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Villa 2 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Situé dans le quartier animé et vert d'Ilion, Curve Project, Curve Park 6 offre un mélange u…
$341,594
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Villa 1 chambre dans Municipality of Ilion, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Situé dans le quartier animé et vert d'Ilion, Curve Project, Curve Park 6 offre un mélange u…
$292,201
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Villa 2 chambres dans Municipality of Ilion, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Ilion, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Situé dans le quartier animé et vert d'Ilion, Curve Project, Curve Park 6 offre un mélange u…
$338,953
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Ilion, Grèce

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