  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Glyfada
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipality of Glyfada, Grèce

villas
16
chalets
20
maisons de ville
38
4 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Glyfada au sud près du centre de la municipalité maisonette 130 construction de luxe nouvell…
$993,268
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Glyfada au sud de la région d'Athènes Aixoni, en construction maisonnette de luxe 128m2 cons…
$1,05M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Glyfada au sud d'Athènes Aixoni, en construction maisonnette de luxe 155q.m. construite selo…
$1,05M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 155 m²
Glyfada au sud d'Athènes Aixoni, en construction maisonnette de luxe 155q.m. construite selo…
$1,34M
