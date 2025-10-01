Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Glyfada
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Glyfada, Grèce

villas
15
chalets
20
maisons de ville
42
15 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$3,51M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 270 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$2,57M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 510 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 510 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose d'un dépô…
$1,49M
Laisser une demande
Chalet 10 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 10 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 15
Chambres 10
Nombre de salles de bains 9
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 640 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sa…
$4,21M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 232 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$1,40M
Laisser une demande
Century 21Century 21
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Sol 3
Vente maisonnette de 225 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage se …
$2,22M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 185 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de…
$842,717
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 120 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 2 chambre…
$643,742
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 3/4
A vendre maisonnette de 116 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$661,299
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 5 étages de 750 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose de salon…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,05M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 5/6
A vendre en construction maisonnette de 130 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$994,875
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Sol 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 139 m²
Sol 4/5
A vendre maisonnette de 139 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$444,767
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Glyfada, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller