Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Glyfada, Grèce

13 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
Une belle villa est à vendre dans la prestigieuse banlieue d'Athènes, Voula. C'est l'un des …
$1,11M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$3,51M
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 380 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une…
$1,54M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Sol 3
Vente maisonnette de 225 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage se …
$2,22M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Sol -1/1
A vendre maisonnette de 390 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 4 niveaux. Sous-sol se…
$1,64M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 3/4
A vendre maisonnette de 116 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$661,299
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,05M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 370 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$2,79M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 6/1
A vendre maisonnette en construction de 160 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,40M
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Villa de 4 étages de 380 m2 à Athènes. Sous-sol se compose d'une chambre, une cuisi…
$1,76M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 5/6
A vendre en construction maisonnette de 130 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$994,875
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Sol 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
