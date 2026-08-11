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avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipality of Alimos, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Chambres 3
Surface 182 m²
Sol 4/5
Appartement de deux niveaux avec piscine privée et parking dans un complexe résidentiel pres…
$1,27M
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Alimos, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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