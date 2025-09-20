Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Alimos
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipality of Alimos, Grèce

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Nombre d'étages 4
Maisonette à vendre, 1er et 2ème étages (2 niveaux), située dans la zone Alimos – Douanes – …
$584,853
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Alimos, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller