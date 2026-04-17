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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

11 propriétés total trouvé
Chalet 7 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 7
Surface 342 m²
A vendre Maison de 3 étages de 342 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de 2 cha…
$649,390
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 470 m²
À vendre Maison de 4 étages de 470 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$1,89M
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 250 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et la…
$590,354
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés en Attique. Une vue magnifique sur la ville,…
$1,42M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 400 m²
À vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$1,15M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 217 m²
À vendre Maison de 3 étages de 217 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,36M
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 170 m²
À vendre Maison de deux étages de 170 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$779,268
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$2,48M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 180 m²
À vendre Maison de deux étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$602,161
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 85 m²
À vendre Maison de 2 étages de 85 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$436,862
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 360 m²
À vendre Maison de 3 étages de 360 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une cui…
$1,48M
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

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