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Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

8 propriétés total trouvé
Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 250 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Introduction: Découvrez la tranquillité ultime et la…
$590,354
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Chalet dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés en Attique. Une vue magnifique sur la ville,…
$1,42M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 170 m²
À vendre Maison de deux étages de 170 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambr…
$779,268
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$2,48M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 153 m²
À vendre Maison de deux étages de 153 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de…
$578,547
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 280 m²
A vendre en construction Maison de 2 étages de 280 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose…
$1,65M
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Nils OttNils Ott
Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 360 m²
À vendre Maison de 3 étages de 360 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une cui…
$1,48M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$425,055
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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