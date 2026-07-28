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Propriétées résidentielles à vendre en Municipal Unit of Sfakiates, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Lefkada Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 150 m²
Perchée sur la colline au-dessus de la célèbre plage de Kathisma, cette villa de luxe except…
$1,71M
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