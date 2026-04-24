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Vue sur la mer Appartements à vendre en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

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Appartement dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Appartement
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Surface 100 m²
A vendre appartement de 100 mètres carrés à Athènes. Appartement avec aménagement intérieur.…
$377,827
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

avec Vue sur la montagne
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