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Mountain View Appartements à vendre en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

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Appartement dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Appartement
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Surface 100 m²
A vendre appartement de 100 mètres carrés à Athènes. Appartement avec aménagement intérieur.…
$377,827
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre appartement de 80 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 4ème étage. I…
$318,791
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Appartement 3 chambres dans Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grèce
Chambres 3
Surface 200 m²
A vendre appartement de 200 mètres carrés à Athènes. L'appartement est situé au 4ème étage. …
$425,055
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grèce

avec Vue sur la mer
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