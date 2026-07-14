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Maisons Piscine à vendre en Municipal Unit of Nafplio, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Nauplie, Grèce
Villa 4 chambres
Nauplie, Grèce
Chambres 4
Surface 471 m²
A vendre Villa de 1 étage de 471 mètres carrés à Péloponnèse. Villa se compose de 4 chambres…
$2,13M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nafplio, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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