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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipal Unit of Nafplio, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Nauplie, Grèce
Chalet 4 chambres
Nauplie, Grèce
Chambres 4
Surface 144 m²
À vendre Maison de 2 étages de 144 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-chaus…
$897,339
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Nafplio, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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