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Mountain View Maisons à vendre en Municipal Unit of Lerna, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet dans Myli, Grèce
Chalet
Myli, Grèce
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Une vue magni…
$885,531
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Maison de ville 2 chambres dans Myli, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Myli, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre maisonnette de 80 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 niveau…
$171,203
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Lerna, Grèce

avec Vue sur la mer
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