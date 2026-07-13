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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipal Unit of Evrostina, Grèce

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chalets
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2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Lykoporia, Grèce
Chalet 4 chambres
Lykoporia, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
A vendre Maison de 2 étages de 180 m2 à Péloponnèse Est. Rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$761,551
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Chalet 4 chambres dans Lykoporia, Grèce
Chalet 4 chambres
Lykoporia, Grèce
Chambres 4
Surface 133 m²
A vendre en construction Maison de deux étages de 133 mètres carrés dans le Péloponnèse Est.…
$531,319
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Evrostina, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
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