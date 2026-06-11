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Nouveaux bâtiments à vendre en Municipal Unit of Ermioni

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Villa Villa en Grèce éligible au Golden Visa
Hermionide, Grèce
depuis
$577,120
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
🏡 Villa en Grèce éligible au Golden Visa Villa écologique moderne avec vue sur la mer, située dans la prestigieuse région du Péloponnèse. Idéale pour les vacances, la résidence permanente ou l'obtention d'un permis de séjour grec grâce au programme Golden Visa. 📍 Emplacement • Thermis…
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