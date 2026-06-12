Villa Villa en Grèce éligible au Golden Visa

🏡 Villa en Grèce éligible au Golden Visa

Villa écologique moderne avec vue sur la mer, située dans la prestigieuse région du Péloponnèse. Idéale pour les vacances, la résidence permanente ou l'obtention d'un permis de séjour grec grâce au programme Golden Visa.

📍 Emplacement

• Thermisia, Péloponnèse, Grèce

• À 15 minutes de la marina d’Ermioni

• À 20 minutes des îles d’Hydra et de Spetses

• À 5 minutes de la plage de Plepi aux eaux cristallines

• Environ 2 h 30 d’Athènes

💰 Prix

• À partir de 500 000 €

• Éligible au programme Golden Visa

🏠 Caractéristiques de la villa

• Surface habitable : 126 m²

• 2 niveaux

• 2 chambres

• Grand séjour avec cuisine ouverte

• Terrasses et balcons panoramiques avec vue sur la mer

• Terrain privé

• Place de parking dans le garage

✨ Atouts

• Vue sur la mer

• Haut niveau d’intimité

• Faible densité de construction

• Finitions en pierre naturelle

• Possibilité d’installer une piscine privée

• Aménagement paysager du terrain

• Concept moderne à haute efficacité énergétique

🌿 Technologies écologiques

• Système géothermique

• Approvisionnement autonome en eau

• Système privé de traitement des eaux usées

• Haute performance énergétique

• Coûts d’exploitation réduits

📈 Potentiel d’investissement

• L’une des régions balnéaires les plus prometteuses de Grèce

• À proximité de complexes hôteliers de luxe, de marinas et de projets internationaux

• Forte demande pour les locations haut de gamme

• Potentiel de valorisation grâce aux investissements majeurs dans la région

Une combinaison parfaite entre art de vivre méditerranéen, intimité, technologies modernes et attractivité d’investissement.