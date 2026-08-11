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Maisons avec terrasse à vendre en Municipal Unit of Corinth, Grèce

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23
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison 4 chambres
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
À vendre, une magnifique maison individuelle d'une superficie totale de 219 m², implantée su…
$514,506
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Agence
Sideris Real Estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Corinth, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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