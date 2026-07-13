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Immobilier commercial en Municipal Unit of Corinth, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Hôtel 1 460 m² dans Corinthe, Grèce
Hôtel 1 460 m²
Corinthe, Grèce
Chambres 18
Surface 1 460 m²
A vendre hôtel de 1460 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. L'hôtel dispose de 3…
$2,60M
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Propriété commerciale 135 m² dans Corinthe, Grèce
Propriété commerciale 135 m²
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Code immobilier : 581758 - Maisonette à vendre à Loutraki-Perachora Isthmia pour 350 000 € .…
$438,713
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Propriété commerciale 135 m² dans Corinthe, Grèce
Propriété commerciale 135 m²
Corinthe, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 135 m²
Code de la propriété : 581755 - Maison à vendre à Loutraki-Perachora Isthmia pour 450 000 € …
$438,713
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