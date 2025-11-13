Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Laconie
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Laconie, Grèce

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Sparte
3
Gytheio Municipal Unit
3
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of East Mani, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of East Mani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 178 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose de…
$772,491
Villa 1 chambre dans Municipality of Monemvasia, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Monemvasia, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente un complexe de maisons en pierre résidentielles: 1 trois éta…
$2,93M
Chalet 3 chambres dans Agia Kyriaki, Grèce
Chalet 3 chambres
Agia Kyriaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de plain-pied de 110 mètres carrés à Péloponnèse. La maison se compose de 3 …
$438,915
