  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Oitylos Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Oitylos Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Itylo, Grèce
Maison 5 chambres
Itylo, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
En vente Maisonnette, Oitylo, 318 m2, Dans lot/avec jardin 1400 m2, 3 Niveaux, 1er Étage, 8 …
$976,130
Caractéristiques des propriétés en Oitylos Municipal Unit, Grèce

