Mountain View Maisons à vendre en Laconie, Grèce

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Sparte
3
Gytheio Municipal Unit
3
4 propriétés total trouvé
Chalet dans Sparte, Grèce
Chalet
Sparte, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 240 m2 à Péloponnèse. Vue sur la montagne, la forêt s'ouvre de…
$187,271
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Municipality of East Mani, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of East Mani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 178 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose de…
$772,491
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Agia Kyriaki, Grèce
Chalet 3 chambres
Agia Kyriaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de plain-pied de 110 mètres carrés à Péloponnèse. La maison se compose de 3 …
$438,915
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Anogeia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Anogeia, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 180 m²
A vendre maisonnette de 180 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a un niveau. Vue m…
$397,950
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
