  2. Grèce
  3. Laconie
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Laconie, Grèce

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Sparte
3
Gytheio Municipal Unit
3
13 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Geraki, Grèce
Villa 1 chambre
Geraki, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
A vendre un gîte de 120 m2 dans la Péloponnèse occidentale. Il est situé près de la ville de…
$175,867
Villa 3 chambres dans Agia Kyriaki, Grèce
Villa 3 chambres
Agia Kyriaki, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 110 mètres carrés sur la péninsule du Pélo…
$439,669
Villa 3 chambres dans Municipality of East Mani, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of East Mani, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages d'une superficie de 178 mètres carrés sur la péninsule du Pélopon…
$773,817
Maison de ville 2 chambres dans Gythio, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Gythio, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 2/3
A vendre maisonnette de 112 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$304,315
Maison 5 chambres dans Itylo, Grèce
Maison 5 chambres
Itylo, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
En vente Maisonnette, Oitylo, 318 m2, Dans lot/avec jardin 1400 m2, 3 Niveaux, 1er Étage, 8 …
$976,130
Chalet dans Sparte, Grèce
Chalet
Sparte, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 240 m2 à Péloponnèse. Vue sur la montagne, la forêt s'ouvre de…
$187,271
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 3 chambres dans Municipality of East Mani, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of East Mani, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 178 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose de…
$772,491
Chalet dans Geraki, Grèce
Chalet
Geraki, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre une maison de 120 m2 dans la partie ouest du Péloponnèse. Il est situé à proximité …
$175,566
Villa 1 chambre dans Sparte, Grèce
Villa 1 chambre
Sparte, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 240 m²
Sol 1/1
A vendre Gîte d'un étage d'une superficie de 240 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$187,592
VernaVerna
Villa 1 chambre dans Municipality of Monemvasia, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Monemvasia, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente un complexe de maisons en pierre résidentielles: 1 trois éta…
$2,93M
Chalet 3 chambres dans Agia Kyriaki, Grèce
Chalet 3 chambres
Agia Kyriaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de plain-pied de 110 mètres carrés à Péloponnèse. La maison se compose de 3 …
$438,915
Maison de ville 2 chambres dans Anogeia, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Anogeia, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 180 m²
A vendre maisonnette de 180 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a un niveau. Vue m…
$397,950
Villa 1 chambre dans Municipality of Monemvasia, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Monemvasia, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 430 m²
Sol 1/1
Un complexe de maisons en pierre résidentielles est proposé à la vente:1 trois étages1 2 éta…
$2,93M
