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Propriétées résidentielles à vendre en Kileler Municipality, Grèce

2 propriétés total trouvé
Villa dans Achillio, Grèce
Villa
Achillio, Grèce
Surface 250 m²
A vendre Villa de 2 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. Une vue magnifique sur la m…
$2,48M
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Chalet 3 chambres dans Kileler Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Kileler Municipality, Grèce
Chambres 3
Surface 140 m²
A vendre Maison de deux étages de 140 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se comp…
$354,213
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Caractéristiques des propriétés en Kileler Municipality, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
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