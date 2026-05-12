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Propriétées résidentielles à vendre en Kiato, Grèce

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11 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Kiato, Grèce
Maison de ville
Kiato, Grèce
Surface 169 m²
A vendre maisonnette de 169 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a un niveau. Une v…
$366,020
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Appartement dans Kiato, Grèce
Appartement
Kiato, Grèce
Surface 66 m²
Appartement à vendre d'une superficie de 66 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnèse. L…
$116,560
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 173 m²
A vendre maisonnette de 173 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de…
$188,913
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
A vendre maisonnette de 150 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-s…
$360,116
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Appartement 2 chambres dans Kiato, Grèce
Appartement 2 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 2
Surface 66 m²
A vendre appartement de 66 mètres carrés à Péloponnèse Est. L'appartement est situé au rez-d…
$218,431
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 124 m²
A vendre maisonnette de 124 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 3 nivea…
$531,319
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 2 chambres dans Kiato, Grèce
Appartement 2 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 2
Surface 77 m²
A vendre appartement de 77 m2 à Péloponnèse Est. L'appartement est situé au 1er étage. Il se…
$171,203
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Chalet 4 chambres dans Kiato, Grèce
Chalet 4 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 4
Surface 367 m²
À vendre Maison de 3 étages de 367 m2 en Péloponnèse orientale. Semi-sous-sol se compose d'u…
$708,425
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Chalet 2 chambres dans Kiato, Grèce
Chalet 2 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 2
Surface 100 m²
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. La maison se compos…
$206,624
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Appartement 2 chambres dans Kiato, Grèce
Appartement 2 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 2
Surface 104 m²
A vendre appartement de 104 mètres carrés à Péloponnèse Est. L'appartement est situé au rez-…
$425,055
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Maison de ville 3 chambres dans Kiato, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kiato, Grèce
Chambres 3
Surface 196 m²
A vendre maisonnette de 196 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$212,528
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