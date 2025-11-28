Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kea-Kythnos Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Kea Kythnos Regional Unit, Grèce

Kea Municipality
8
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
OTZIAS, KEACette superbe villa de 120 m2 est située sur un terrain de 6 000 m2, mélangeant l…
$1,10M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Kea Kythnos Regional Unit

villas

Caractéristiques des propriétés en Kea Kythnos Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller