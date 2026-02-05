Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kea Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Kea Municipality, Grèce

villas
15
18 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
A vendre en construction Villa de 3 étages de 350 m2 en Cyclades. Rez-de-chaussée se compose…
$3,32M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 4 …
$2,21M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 1000 mètres carrés à Cyclades. Semi-sous-sol se compose de 3 c…
$2,93M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 mètres carrés à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$2,20M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Maison 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 250 m²
Une propriété unique dans un endroit incroyable et calme. Devant la mer et la vague. Avec de…
$889,737
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Niché dans l'étreinte sereine de la baie de Kastellakia sur l'île enchanteresse de Kea, Vill…
$1,92M
Laisser une demande
Turn KeyTurn Key
Maison 4 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Perchée sur la crête d'une colline au-dessus de Koundouros, sur l'île cosmopolite de Kea, ce…
$427,585
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
OTZIAS, KEACette superbe villa de 120 m2 est située sur un terrain de 6 000 m2, mélangeant l…
$1,10M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 495 m²
Code de la propriété: HPS5589 - Villa à vendre à Kea Spathi pour € 5.000.000 . Cette villa m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Niché dans l'étreinte sereine de la baie de Kastellakia sur l'île enchanteresse de Kea, Vill…
$1,93M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 187 m²
Niché dans la beauté tranquille de la baie de Kastellakia, sur l'île ensoleillée de Kea, cet…
$1,29M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 m2 dans la région des Cyclades. Le premier étage se compos…
$2,20M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 187 m²
Niché dans la beauté tranquille de la baie de Kastellakia, sur l'île ensoleillée de Kea, cet…
$1,28M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Perchée sur la crête d'une colline au-dessus de Koundouros, sur l'île cosmopolite de Kea, ce…
$432,563
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Niché dans l'étreinte sereine de la baie de Kastellakia sur l'île enchanteresse de Kea, Vill…
$1,93M
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 000 m²
Sol -1/3
A vendre une villa de 3 étages de 1000 m2 dans la région des Cyclades. Le rez-de-chaussée se…
$2,93M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 187 m²
Niché dans la beauté tranquille de la baie de Kastellakia, sur l'île ensoleillée de Kea, cet…
$1,29M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Kea Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller