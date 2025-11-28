Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Kea Kythnos Regional Unit, Grèce

Kea Municipality
8
9 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Kythnos Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Kythnos Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Dans la beauté tranquille de Kythnos, un tout nouveau complexe résidentiel prend forme, offr…
$521,734
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 m2 dans la région des Cyclades. Le premier étage se compos…
$2,20M
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 350 mètres carrés à Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$2,20M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ness Wii Market
Maison 5 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Maison 5 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 250 m²
Une propriété unique dans un endroit incroyable et calme. Devant la mer et la vague. Avec de…
$889,737
Villa 8 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 1000 mètres carrés à Cyclades. Semi-sous-sol se compose de 3 c…
$2,93M
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 000 m²
Sol -1/3
A vendre une villa de 3 étages de 1000 m2 dans la région des Cyclades. Le rez-de-chaussée se…
$2,93M
Estate Service 24
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Prix ​​sur demande
Villa 2 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Kea Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
OTZIAS, KEACette superbe villa de 120 m2 est située sur un terrain de 6 000 m2, mélangeant l…
$1,10M
Villa 6 chambres dans Kea Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kea Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 495 m²
Code de la propriété: HPS5589 - Villa à vendre à Kea Spathi pour € 5.000.000 . Cette villa m…
Prix ​​sur demande
Aura

