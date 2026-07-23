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Propriétées résidentielles à vendre en Karyès, Grèce

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1 propriété total trouvé
Appartement 17 chambres dans Karyès, Grèce
Appartement 17 chambres
Karyès, Grèce
Chambres 17
Nombre de salles de bains 14
Surface 730 m²
Le complexe est situé dans le village d'Athos, Halkidiki à seulement 150 mètres de la plage.…
$2,61M
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